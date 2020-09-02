تراند اليوم : هيفا بالمايوه الأسود تقتحم الإنترنت! – صور

انتشرت صورة قديمة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، تظهر فيها ترتدي المايوه الأسود داخل المسبح برفقة صديقاتها.

تعود الصورة إلى عام ٢٠١٧، حينما كانت وهبي في قبرص، لكنها عادت وانتشرت من جديد عبر السوشيال ميديا بعدما ظن البعض إنها صور حديثة.

الفنانة اللبنانية هيفا وهبي تواصل تصوير مشاهدها من مسلسلها الرمضاني المقبل (أسود فاتح).

ظهرت وهبي في فيديو متداول من كواليس العمل، بشعر بني طويل، بعدما تخلت عن الشعر الأشقر الذي ستظهر به في فيلمها السينمائي (أشباح أوروبا).

هيفا تصور معظم مشاهد المسلسل في مناطق متفرقة بلبنان، وشهدت الأسابيع الماضية معاينة أماكن التصوير من قبل مخرج العمل كريم العدل.