تراند اليوم : الشاي أم القهوة .. ايهما أكثر فائدة للجسم ؟!

وكالات - الخليج 365

كشفت نتيجة المقارنة بين الشاي والقهوة التي أجراها علماء من الولايات المتحدة، أن تناول الشاي بالحليب لا يفيد الجسم أبداً، كما "بَيَّنَتْ أن القهوة أكثر فائدة من الشاي".

واتضح أن نسبة الكافيين في القهوة والشاي متساوية، وكذلك نسبة الماغنسيوم المفيد للجسم، ذلك أن كل فنجان من القهوة يحتوي على 0.6 غ من البروتين، و1 ٪ من الكالسيوم غير الموجود في الشاي”.

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كما تحتوي القهوة على 1.4 ٪ من الفسفور، و4 ٪ من مادة الكولين، و7 ٪ من البوتاسيوم، في حين أن نسب هذه العناصر في الشاي تبلغ على التوالي: 0.5 ٪، 0.5٪ و5 ٪، أما الشيء الوحيد الذي يتفوق فيه الشاي على القهوة فهو نسبة حمض الفوليك حيث يَحْتَوِي الشاي على 6 بالمائة منه مقابل 2 ٪ في القهوة.

كما تبين أَيْضَاً أن تناول الشاي بالحليب لا يفيد الجسم؛ لأنه يسبب هدر الميزات الإيجابية للشاي والقهوة اللذين يفيدان الجسم عند تناول كل منهما على انفراد.

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