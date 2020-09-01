تراند اليوم : مرض الفنانة المصرية ايمي سمير غانم حقيقي أم شائعات

القاهرة ـ الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز قلق جمهور ابنتها إيمي سمير غانم بعدما قالت إن ابنتها مريضة ودعت لها بالشفاء.

دلال لم تكشف أي تفاصيل عن مرض ابنتها إيمي، بينما ذكر عدد من المقربين منها أن إيمي مصابة بإنزيمات في الكبد تسبب لها مشكلات في الوزن، كما تجعلها في تعب متواصل.

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الفنانة دلال عبدالعزيز قالت في لقاء سابق لها مع زوجها الفنان سمير غانم لبرنامج “تلاتة في واحدط إنها دخلت في نوبة بكاء مع زوجها بعدما علمت بمرض إيمي ودعت لها بالشفاء.

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وفي منشور على الفيسبوك فاجأ الرداد الجميع بنفيه مرض زوجته، مكذبا تلك الأخبار، بالرغم من حديث والديها عنه.

وكتب قائلًا "أحب اطمن كل الناس، إيمي صحتها كويسة وكل الأخبار المتداولة عن مرضها غير صحيحة".

يُذكر أن إيمي سمير غانم اختفت عن الأنظار منذ فترة ولم تظهر مع حسن الرداد في أي مناسبة، وخرجت بعض الشائعات عن حملها بسبب زيادة وزنها