تراند اليوم : مشهد تمثيلي يتحول الى حقيقة .. مذيع لبناني يشنق نفسه في مشهد ساخر

بيروت - وكالات - الخليج 365

في مشهد تمثيلي عبر البرنامج اللبناني الساخر، ‘بي بي شي’، أقدم المذيع سلام الزعتري، على شنق نفسه على الهواء، في احدى حلقات البرنامج لينقل الى المستشفى بعد هذه الحادثة بشكل فوري ذلك اعتراضًا منه على سوء الأوضاع التي يحياها المواطنون.

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وعلى الفور أدخل الزعتري إلى المستشفى لاجراء عملية جراحية سريعة في يده، بعد جلطة أصابته.

وانتشرت عدة صور للواقعة على الشبكات الاجتماعية، بعد شنقه لنفسه، كما انتشرت عدة صور أخرى وهو على سرير الشفاء في المستشفى.

وأكدت زوجة الزعتري، جيسكا، أنّ خطأ ما طرأ أثناء التصوير، لتتحول العملية إلى حقيقة، ومن ثم نقله إلى المستشفى.

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وقررت إدارة قناة ‘إل بي سي آي’، إيقاف هذا الموسم من البرنامج، على أن يعود مرة أخرى بعد رمضان في موسم جديد.

وأكّد موقع ‘النهار’ اللبناني، عن وقوع الزعتري بالفعل أثناء المشهد التمثيلي، وقالت ‘مصادر متابعة للتصوير لم تجزم بأن ما حدث حقيقي’.

ويواجه البرنامج عدة مشكلات بالنسبة لكادر العمل، خاصة بعد مغادرة الممثل عبد الرحيم العودجي، ومغادرة الممثل وسام سعد.

والبرنامج الذي يقدمه الزعتري، يعرض على ‘إل دي سي’ و’إل بي سي آي’، وهو برنامج نقدي ساخر.