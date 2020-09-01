تراند اليوم : ما هو سر الزر الأحمر الموجود على مكتب الرئيس ترامب "؟

ما هو سر الزر الأحمر الموجود على مكتب الرئيس ترامب "

واشنطن / الخليج 365

يظهر في الكثير من الأفلام حول البيت الأبيض "هاتف أحمر" يستخدمه الرئيس لإجراء مكالمات سرية مع موسكو، كذلك حظي "الزر الأحمر" الذي يشن بواسطته الرئيس هجوما نوويا، باهتمام في أفلام الحرب الأمريكية.

الا أن لدى الرئيس ترامب "زر أحمر" آخر في متناول اليد وقد كشفت وكالة الأنباء‎ AP ‎عن سر هذا الزر الصغير الموضوع على طاولة الرئاسة إذ أن ضغطة على الزر، تطلب من خادم الرئيس أن يحضر للرئيس مشروبا باردا.

وقد أجرت وكالة الأنباء‎ AP ‎ بحثا حول طاولة الرئيس، وكذلك طرحت وكالة الأنباء رويترز أسئلة حول الزر البارز والمشتبه به بالقرب من الهاتف. لقد فهم مراسل وكالة AP سر الزر وقال إنه خلال لقاء لذكرى 100 يوم في البيت الأبيض - ضغط الرئيس على الزر وحضر الخادم وهو يحمل مشروبا باردا.

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كتب موقع USA TODAY أيضا أنه يمكن نقل الزر من مكان إلى آخر في المكتب وفي أنحاء البيت الأبيض.

و تقول وسائل الإعلام الأمريكية إن الزر الذي يهدف إلى طلب الخدمة، كان قيد الاستخدام في عهد أوباما ولكن أوباما استخدمه بتواضع.

انتهى