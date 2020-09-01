تراند اليوم : اغنية سمراء .. «حميد الشاعري» يُعيد «معمر القذافي» للحياة بأغنية «سمراء»

في مفاجأة من العيار الثقيل طرح الفنان حميد الشاعري، عبر قناتة الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية جديدة من ألحانه وتوزيعه، تحمل اسم "سمراء"، ومن غناء الفنان اللبناني " صبحي توفيق".

المفاجأة هي أن الأغنية من كلمات الرئيس الليبى الراحل "معمر القذافي"، والذي كتب مجموعة قصائد بعنوان "سمراء"، إهداءً إلى قارة إفريقيا، وتم تسجيل الأغنية في حياته، ولكن طرحها الشاعري أول مره اليوم.

يُشار إلى أن هناك عدة قصائد أخرى للقذافي سيتم طرحها لاحقًا، خاصة أنه فور نشر الكابو للأغنية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاقت رواجا كبيرًا من متابعيه.