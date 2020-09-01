تراند اليوم : شاهد نت باب الحارة 9 توقعات بأنها الاكثر بحثاً في شهر رمضان 2017

من المقرر أن ينقل موقع ابث المباشر التابع لقناة ام بي سي مسلسل باب الحارة 9 ، ومسلسل باب الحارة هو أحد المسلسلات السورية التي يحرص المشاهد العربي على متابعتها في رمضان منذ ظهور جزئه الأول عام 2006، فالمسلسل يرصد العادات والتقاليد في الحارة السورية من خلال العديد من الشخصيات الدرامية وتعاقب عليه العديد من الممثلين والكُتاب والمنتجين والمخرجين، فبينما تغيب النجمة سلافة فواخرجي عن هذا الجزء ستخوض ابنة المخرج والمنتج بسام الملا “شمس الملا” أولى تجاربها التمثيلية في دور صفا التي تقتل جنديين فرنسيين انتقامًا لمقتل والدها. وفي هذا الجزء سنشهد أحداث درامية جديدة للشخصيات منها عثور أبو عصام على طفل أمام باب منزله وتعلقه به وقيامه بتربيته كما ستزور شخصية “أم بدر” أختها التوأم التي تجسدها أيضًا شكران مرتجى وستحدث الكثير من المواقف الكوميدية والمغامرات المتعلقة بتجارة القماش، بينما يُتهم “العقيد معتز” بجريمة قتل! والمسلسل من بطولة عباس النوري وصباح الجزائري وشكران مرتجى وميلاد يوسف ومصطفى سعد الدين وكندا حنا ورنا أبيض، ومن تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج ناجي طعمي.

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