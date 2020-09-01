تراند اليوم : صابون حليب الحمير ينتشر في مصر وسعر القطعة بـ400 جنيه

القاهرة ـ الخليج 365

لا شكّ أنكم سمعتم من ذي قَبل عن فوائد لبن الحمير الصحيّة، والتي من أبرزها أنه غني بالكالسيوم ويعزز قوة العظام الأطفال الرضع، بالإضافة إلى احتوائه على بكتيريا “البروبيوتيك” التي تعزز صحة الأمعاء. وفقَ ما كشف الموقع الطبي الأمريكي “Top10Homeremedies” سابقاً.

لكن في مصر أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مؤخراً، قضية صابونة مصنوعة من لبن الحمير، تؤكد الفتيات ان سعرها في محلات التجميل يصل إلى 400 جنيه مصريّ.

ويعتبر حليب الحمير ذو ثمن باهظ للغاية حيث يصل سعر اللتر الواحد إلى 60 دولارا وسعر الكيلو الواحد من جبن حليب الحمير يتعدى 1000 دولار؛ نظراً لفوائد تفتيح البشرة وتنظيفها وتقليل التجاعيد.

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ويقال أن كليوباترا ملكة مصر القديمة كانت تستحم بحليب الحمير للحفاظ على جمال وشباب بشرتها.

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وتعتبر الهند من أشهر البلدان التي يتناول سكانها حليب الحمير.