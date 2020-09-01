تراند اليوم : شاهد الفيديو.. السيسي: لم أسمح لأولادي بالمشاركة بالمساجد

السيسي: صليت بالمساجد 30عامًا لكني لم أسمح لأولادي بالمشاركة فيها

القاهرة / الخليج 365

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه ظل يصلي فى المسجد لمدة تزيد عن 30 عامًا دون أن يسمح لأحد من أبنائه أن يسمعوا أو يشاركوا في المساجد، لأنه لا يعلم بأفكار الأشخاص المتواجدين داخل المسجد.

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واضاف السيسي: "هذا الأمر ليس تقليلاً منهم، ولكن خوفًا عليهم، لأنه لا يعلم بطبيعة الأفكار الموجودة في المسجد، مضيفًا أن الإسلام ليس به إكراه أو خراب أو قتل، وعلى الجميع التأمل فى ذلك من خلال الواقع.

انتهى

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