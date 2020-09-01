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شاهد.. مسجد بلبنان يبث أغنية للمطربة نوال الزغبي

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أثار فيديو يُظهر لحظة بث مئذنة مسجد النميرية في جنوب لبنان، أغنية للمطربة نوال الزغبي، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبررت إدارة مسجد النميرية، في بيان لها، أنه تم بث أغنية للمطربة اللبنانية بالخطأ، وذلك أثناء بث كلمة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، من مكبر المئذنة، عبر إحدى الترددات الإذاعية في الراديو، أمس الإثنين.

وأوضح المسجد في البيان، أن عددا من المساجد في القرى والبلدات في جنوب لبنان، ومنها بلدة النميرية، بثت كلمة الرئيس بري عبر مكبرات الصوت دون حضور أحد، وذلك في ظل الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس . كما اورد موقع "إيرم نيوز".

وأشارت إدارة المسجد أن أحد العاملين، أخذ على عاتقه مهمة تشغيل كلمة الرئيس اللبناني من مئذنة المسجد، عبر أحد الترددات الإذاعية. ثم غادر المسجد، لإحضار بعض الحاجيات من منزله، بينما كان البث لا يزال جاريا، وأثناء خروجه من المسجد انتهت كلمة الرئيس بري، وعادت البرامج الإذاعية الاعتيادية، والتي تضمنت بث الأغنية.

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