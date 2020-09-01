شاهد: سيدة المحكمة المصرية وهي تعتدي على ضابط شرطة كامل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 بجمهورية مصر العربية والوطن العربي، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء سيدة على ضابط شرطة في احدى المحاكم المصرية.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية، حصلت مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، يعمل حرس في محكمة مصر الجديدة، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي السيدة على الضابط وتخلع "الكتافات" الخاصة به، وتقوم بسبه.

وقالت صحيفة الدستور، إن النيابة العامة المصرية أمرت بحجز السيدة الذي ظهرت في الفيديو وهي تعتدى على ضابط الشرطة، لحين سداد الكفالة بعد عجزها دفع قيمتها، حيث أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة ألفين جنيه.

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ووجهت النيابة تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية واجبه، وواجهت النيابة المتهمة بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي واعترفت بأنها هي من تظهر بالفيديو وادعت أن الضابط المسئول عن تأمين محكمة مصر الجديدة تعدى عليها بالضرب وخطف هاتفها منها عنوة.

وأثار الفيديو جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء بمحاسبة السيدة بأقصى العقوبات لمنع تكرار مثل ذلك الحادث.