تراند اليوم : باريس هيلتون مثيرة بـ"فستان قصير" في ماليبو

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تحتفل النجمة وسيدة الأعمال باريس هيلتون هذه الأيام بذكرى لقائها برجل الأعمال كارتر ريوم , ومؤخرا رصدت عدسات المصورين الثنائى الشهير خلال توجههما لموعد مميز لمطعم نوبو فى ماليبو مساء السبت وقد تألقت باريس فى إطلالة أنيقة أبرزت قوامها الممشوق.

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اختارت وريثة عائلة هيلتون البالغة من العمر 39 عاما التأنق فى فستان قصير من الدانتيل الأبيض بأكمام منتفخة ومكشكش الطرف ومفتوح الظهر , وأقرنت الفستان بحذاء مكشوف عالى الكعب باللون ذاته مع حقيبة كلاتش باللونين الوردى والأرجوانى , وقد أسدلت خصلات شعرها الأشقر على أحد كتفيها .

يذكر أن باريس هيلتون قد شاركت صورة لها بصحبة صديقها صباح اليوم على صفحتها على موقع تبادل الصور العلامى انستجرام وعلقت عليها قائلة " عندما إلتقينا لأول مرة لم يكن لدى أيه فكرة عن الرحلة الرائعة التى كنت على وشك البدأ فيها , كانت حياتى فارغة دائما وكأننى أفتقد شيئا ما , لكن عندما التقيت بك عرفت أنك أنت المنشود لقد ملأت قلبى بالكثير من الحب , أعتقد أن كل شىء يحدث لسبب ما , لأن كل شىء فى حياتى خيرا وشرا قد قادنى إليك تماما , أنت سبب كونى سعيدة جدا وأشعر بأننى الفتاة الأكثر حظا فى العالم , أحب أن أجعلك سعيدا وأعدك بأن أجعلك تبتسم إلى الأبد أحبك كثيرا أيها الوسيم وعيد سعيد ".