تراند اليوم : اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018 محافظة الغربية .... بوابة تعليم الغربية

طلاب الدبلومات الفنية تخصص دبلوم التجارة والزراعة والصناعية للعام 2018 في محافظة الغربية بامكانكم ااطلاع وفحص نتيجة الدبلومات الفنية الخاص بكم اول باول فور اعتمادها ونشرها من قبل وزارة التعليم عبر الرابط المباشر للنتائج والذي نضعه لكم اليوم من خلال المقال التالي.

يمكن لطلبة الدبلومات الفنية بالتخصصات المختلفة الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الضغط علي هــــــنـــــــــــــــا، ونتمنى لكم النجاح.

ومن المقرر اعلان النتيجة فى نهايو يونيو او الااسبوع الاول من شهريوليو القادم على أبعد تقدير.

والآن نبين لكم الرابط الخاص بـ موقع بوابة التعليم الفني، أو كما يسمى البوابة المصرية للتعليم الفني، حيث تم خصيصاً إنشاءه بغرض الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 في مصر( الصناعي، والتجاري، والفندقي، والزراعي).

نتيجة الدبلومات الفنية

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أكد مصدر مسئول تابع لوزارة التربية والتعليم بتصريحات، عن أن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، سيكون خلال الفترة من نهاية يونيو وحتى 5 يوليو المقبل، وسيعقد المؤتمر الصحفي لاعتماد النتائج بجميع الشعب من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حال الانتهاء من عمليات الصد والمراجعة بكنترولات التصحيح لأوارق إجابات الطلاب في الشهادات الفنية.

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وبعد أن انتهت الامتحانات بدون مشاكل يستمر كنترول شهادة الدبلومات الفنية في أعمال التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات نهاية العام الدراسي 2018، للثانوية الصناعية والثانوية التجارية والثانوية الزراعية، لإعلان النتيجة في موعدها، ويسعدنا عبر موقعكم مصر فايف أن نشارككم فرحتكم بالحصول على نتيجة شهادة دبلوم الصنايع 2018، ونتيجة شهادة دبلوم التجارة 2018، ونتيجة شهادة دبلوم الزراعة 2018، بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، وستجدون البيانات الرسمية التي ستصدر عن وزارة التعليم حول نسب النجاح مرفقة بكافة تفاصيلها.