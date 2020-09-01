تراند اليوم : صور المذيعة شيرين الرفاعي .. إليكم شيرين الرفاعي من اي قبيلة

شيرين الرفاعي في مقتطفات وصور جميلة اجمل الصور للمذيعة السعودية شيرين الرفاعي نعرضها لكم في الاسفل حيث قمنا باعداد هذا المنشور خصيصا للاعلامية المشهورة والمذيعة شيرين الرفاعي والتي طلبها الامن السعودي للتحقيق معها في اعقاب اصدار تراخيص وفك الحظر عن قيادة المركبة للمراه السعودية وهنا نضع اليكم بعض من صور ومقتطفات جميلة للمذيعة شيرين الرفاعي والتي التقطتها عدسات المصورين وما تحمله من جمال وسحر وجاذبية.

قبيلة شيرين الرفاعي

قبيلة الرفاعي التي تنتمي لها المذيعة شيرين الرفاعي يعود أصلها إلى قبيلة كانت تقيم في العراق ويرجع تسميتها للشيخ أحمد الرفاعي الذي كان يقيم في العراق وقد درج اسم الرفاعي كواحداً من الاسماء التي أطلقت على كل من يتبع هذه القبيلة التي ينتمي لها الشيخ احمد الرفاعي وما تفرع عنها من افخاد، وهي من الفبائل التي تتوزع في الكثير من الدول العربية المختلفة، ويعود اصل قبيلة الرفاعي إلى منطقة بطن وينتسبون لرفاعه من بني هلال من عامر بن صعصعة، وهم من قبيلة هوزان القيسية النزارية إلى هنا ينتهي ما لدينا حول المذيعة شيرين الرفاعي من اي قبيلة بعد ظهورها في الفيديو الذي اثار ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي اثناء قيادتها للمركبة والتي وثقت فيه قيادة المرأه السعودية قد تردد إسمها كثيراً خلال تناول الكثير من المغردين لما ظهر منها في الفيديو الذي نشرته على الصفحة الخاصة بها، وهو ما استدعى قيام الحكومة في المملكة بالتحقيق معها حول ملابسات ما نشر عنها في الفيديو وقد تساءل الكثير عن أصل المذيعة شيرين الرفاعي من اي قبيلة فالبعض قال انها لأم سعودية ولكنها غير سعودية إلا أن المؤكد انها حاملة للجنسية السعودية سواء كانت لأم أو أب سعوديين

شيرين الرفاعي في مقتطفات وصور جميلة

الكثير من المختصين بالشان الاعلامي اكدوا ان شيرين الرفاعي تتميز بصفات تؤهلها لكي تكون مذيعة سعودية متميزة تجتاح شاشات التلفزة في كافة مناطق المملكة. وقد اشتهرت شيرين الرفاعي بكونها اول امراة بالرياض تقود السيارة. وقد انتقدها البعض بسبب الملابس التي كانت ترتديها

Advertisements

اقرأ أيضاً