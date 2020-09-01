تراند اليوم : نتائج العراق الثالث متوسط 2018 الدور الاول نتائج الثالث متوسط 2018 عبر موقع النجاح ووزارة التربية العراقية لعام 2018

نشرت وزارة التربية العراقية نتائج العراق الثالث متوسط 2018 الدور الاول نتائج الثالث متوسط 2018 عبر موقع النجاح ووزارة التربية العراقية لعام 2018 ، وينشر لكم موقع الخليج 365 تفاصيل ظهور نتائج المرحلة المتوسطة لطلبة الثالث المتوسط وذلك في جميع المديريات التربوية في محافظات العراق جميعها .

ظهور نتيجة الثالث المتوسط علي موقع التربية العراقية

ومن الجدير بالذكر ان النتائج طهرت اليوم الخميس في موقع التربية العراقية ، وكما كشفت مصادر موثوقة منها انها سيتم اذاعتها مباشرة علي موقع العراقية التربوية ، وكما يستمر اعلان النتائج أكثر من ثلاثة ايام حتي تقوم المحافظات بالانتهاء من الاعتماد بالنتيجة ، ومن بعذ ذلك يتم رفعها واعلانها رسميا علي الموقع .

نتيجة الصف الثالث المتوسط علي جميع المحافظات بالعراق

وينشر موقع الخليج 365 ، نتائج الثالث متوسط موقع ناجح، نتيجة الثالث المتوسط في جميع المحافظات مثل كربلاء، والسلمانية ، والكرخ الاولي ، ومن الجدير بالذكر انه سوف يتم ظهور نتائج محافظة الرصافة الاولى والثانية والثالثة وذلك علي موقع السومرية نيوز ، وننبه علي طلبة الصف الثالث المتوسط ، انه لاداعي للقلق فانه سوف يتم ظهور نتيجة الثالث المتوسط في محافظة الرصافة الاولي ويليها الثانية ثم الثالثة بشكل متسلسل ، وتبدا عملية ظهور المحافظات واحدة تلو الاخري ، وذلك بعد اعتماد الوزارة نتيجة امتحانات الثالث المتوسط .

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ستظهر نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق في كافة المحافظات وهي: محافظة بغداد الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، محافظة البصرة، محافظة أربيل، محافظة الأنبار، محافظة المثنى، محافظة كربلاء، محافظة النجف، محافظة واسط، محافظة بابل، محافظة ديالى، محافظة القادسية، محافظة ذى قار، محافظة صلاح الدين، محافظة كركوك، محافظة دهوك، محافظة ميسان.

نتابع معكم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2018 في العراق وكافة المحافظات الآن، حيث أن النتائج جاري تحميلها على رابط موقع ناجح ورابط وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز.

النتائج من هنا