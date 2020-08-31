تراند اليوم : بالفيديو: تفاصيل جديدة حول فضيحة (الحفل الماجن) بمنتجع جدة

الرياض / وكالات / مشرق نيوز

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة تخص المقطع المصور الذي انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل وأظهر شباباً من الجنسين يحيون حفلًا مختلطا بملابس فاضحة داخل أحد المنتجعات السياحية بكورنيش جدة.

وأشارت وفقا لصحيفة "عاجل" إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على 4 أشخاص، منهم مالك المكان وهو رجل أعمال سعودي الجنسية من أصل سوداني ومن مواليد الخرطوم، فيما الثلاثة الباقون من العاملين بالمنتجع، نافية مشاركة هيئة الأمر بالمعروف في عملية القبض على المتهمين الأربعة ومبينة أن عدد المقبوض عليهم ليس بالضخامة التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام.

وأضافت أن البحث لا يزال جاريًا عن 4 أشخاص آخرين منهم نجل مالك المنتجع، منوهة إلى أن اثنين من الأربعة هربا إلى خارج المملكة بينما لا يزال ابن مالك المنتجع والشخص الرابع مختبئَيْن داخل المملكة.

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وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية أحالت المقطع المتداول إلى مختبرات التحليل، حيث توصلت نتائج التحليل إلى أن المقطع صُور بأحد المنتجعات السياحية المطلة على كورنيش جدة، مشيرة إلى إحالة المقبوض عليهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهم.

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