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تراند اليوم : لاعب خدمات البريج يتعرض لحالة طوي لسان

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معالج المغازي قدم له العلاج في أرضية الصالة

لاعب خدمات البريج يتعرض لحالة طوي لسان

غزة - أحمد المشهراوي:

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تعرض لاعب خدمات البريج إيهاب عقل لحالة طوي لسان بعد سقوطه على الارض في غيبوبة تامة، وذلك في لقاء فريقه مع جاره خدمات المغازي في ذهاب مباراة الدوري الممتاز لكرة السلة على صالة أبو يوسف النجار.

وقد أصيبت الجماهير بالوجوم بعد توقف اللاعب عن الحركة فوق ارضية الصالة، وذلك بعد التحامه مع أحد لعبي المغازي، وقد نجح المعالج الطبي للمغازي في تقديم العلاج له، وسحب لسانه، واستفاق من غيبوبته.

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