تراند اليوم : داعية سلفي: سماع الموسيقى حلال وأغنية محمد حماقي (ما بلاش) أبكتني

القاهرة / مشرق نيوز

أطل الداعية السلفي أسامة القوصي في تصريحات غريبة مبدياً اعجابه بأغنية الفنان المصري محمد حماقي “ما بلاش” مؤكداً أنه بكى عندما سمعها لأول مرة. حسب قوله.

الداعية السلفي تحدث خلال مداخلته مع الإعلامي سيد على فى برنامج “حضرة المواطن” الذى يذاع على قناة ” العاصمة ” :”ابني بعتلي الأغنية لأنه كان يريد أن يصل لي رسالة خاصة أنه منفصل منذ فترة عن زوجته ويقيم بمفرده”.

وتابع: “سماع الموسيقى حلال، مؤكدا أنه من الداعمين للفن الراقي، ويواظب على حضور حفلات الأوبرا بدعوة من رئيستها الدكتورة إيناس عبد الدايم.