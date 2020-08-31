تراند اليوم : فيصل القاسم مخاطبًا رائد صلاح : أمة مين يا “روح أمك .. انت فين والحب فين “

غزة / مشرق نيوز

أعرب الاعلامي السوري فيصل القاسم صاحب برنامج الاتجاه المعاكس في قناة الجزيرة القطرية عن يأسه من استنهاض الأمة لنصرة المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن هذه الأمة لم يعد فيها أمل

وغرد القاسم في تعليق على مناداة رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 عن استنهاض الأمة ” نائب رئيس الحركة الاسلامية داخل اسرائيل يطالب “الأمة” بإنقاذ المسجد الاقصى، أمة أيه و…. أيه يا رااااااااجل، أنت فين والحب فين”

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وقال في تدوينة له على تويتر ” من المضحك المبكي ان تسمع البعض يستصرخ “الأمة” لإنقاذ المسجد الأقصى، أمة مين يا روح أمك، أمة بشار الأسد الذي دمر ألوف المساجد فوق رؤوس المصلين”

وأضاف القاسم في تدوينة لاحقة ” يستصرخون المسلمين لإنقاذ المسجد الاقصى بينما نظام السبسي في تونس يغلق المساجد ويطرد الأئمة وبينما لم يترك بشار مأذنة قائمة في سوريا

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