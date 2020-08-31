تراند اليوم : ايلول القادم .. عيد وخريف وخسوف وامطار

رام الله / مشرق نيوز

من المتوقع أن يشهد شهر أيلول/سبتمبر المقبل أحداثاً فلكية ومناخية ينتظرها الجميع في كل عام، حيث تبدأ مع هذا الشهر درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، وتهاجر الطيور من الشمال إلى الجنوب عابرة سماء فلسطين، وتزداد كمية السحب تدريجياً في سماء المناطق الفلسطينية. ويبدأ السكان بالاستعداد جيداً للموسم الشتوي الجديد بإصلاح المدافئ وتجهيزها وشراء الحطب وما إلى ذلك، وهو شهر مفضل لدى شريحة واسعة من السكان.

وقال عضو كرسي اليونسكو لعلوم الفضاء والفلك والراصد الجوي داوود الطروة لـ معا إنه سيكون الثلث الأخير من هذا الشهر مزدحما بالأحداث، حيث يحتفل المسلمون يوم الأربعاء الموافق 23 أيلول/سبتمبر بعيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن تغرب الشمس مساء يوم الأحد الموافق 13 أيلول/سبتمبر قبل غروب القمر في كافة المناطق الإسلامية، وعليه من المتوقع أن تعلن معظم الدول الاسلامية يوم الإثنين 14 أيلول/سبتمبر غرة شهر ذي الحجة ويكون يوم الاربعاء 23 أيلول/سبتمبر الأول من عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه سيبدأ في نفس اليوم من الشهر المقبل فصل الخريف فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث ستكون الشمس في هذا اليوم عامودية تماماً على خط الاستواء، وفي هذا اليوم يبدأ فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويبدأ فصل الربيع النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وأوضح لـ معا أن سماء فلسطين فجر يوم 28 أيلول/سبتمبر المقبل ستشهد خسوفا للقمر، وهذا الخسوف سيشاهد من كافة المناطق الفلسطينية وبسهولة في حال صفاء السماء من السحب، حيث يرصد الخسوف فجراً من الجهة الغربية من السماء.