تراند اليوم : تعذر رؤية هلال ذي الحجة والعيد يوم الخميس

الرياض / وكالات / مشرق نيوز

ذكرت مصادر اعلامية مختلفة أن المحكمة العليا في السعودية لم تتلقّ أي شهادة برؤية هلال شهر ذي الحجة 1436هـ مساء اليوم الاحد، بعد تعذر رؤيته في عدد من مناطق الترائي المعروفة وقالت بان عيد الاضحى سيكون يوم الخميس الموافق 24- 9 وفقا لما ذكرته قناة "العربية"

وبذلك أعلن مجلس القضاء الأعلى في السعودية، مساء الأحد، أن بعد غدٍ الثلاثاء غرة شهر ذي الحجة، والخميس 24 سبتمبر أول أيام عيد الأضحى. وذكر المجلس أنه تعذر رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم، وبناءً عليه فإن الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل. وبهذا الإعلان فإن الوقوف بعرفة يكون يوم التاسع من ذي الحجة الذي يوافق الأربعاء، فيما يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك الخميس