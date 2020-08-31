تراند اليوم : فوائد دهن الأطفال حديثي الولادة بزيت الزيتون

غزة / مشرق نيوز

من العادات القديمة والمتوارثة لدينا دهن جسم الرضيع كاملا بزيت الزيتون وأكد العلم الفوائد العظيمة والصحية لهذه العادة.

ويقول الدكتور جميل القدسي إن دهن جسم الأطفال بزيت الزيتون فيه فائدة كبيرة لهم حيث ينصح ان يتم إطعام الطفل زيت الزيتون،بعد عمر السنة ما يعادل ملعقة صغيرة توضع مع طعامه وفق ما يقول الدكتور جميل القدسي.

ويضيف القدسي "عادة دهن الطفل حديث الولادة بزيت الزيتون بشكل كامل تعتبر من أفضل العادات الصحيحة التي كانت أمهاتنا وجداتنا تقوم بها , فباستمرار الأم بدهن الطفل بزيت الزيتون الغني بحمض الأولييك , وامتصاص هذا الزيت إلى داخل الخلايا العصبية عبر الجلد المدهون .

وأوضح أن حمض الأولييك الموجود في زيت الزيتون يساهم في تطور وبناء الجهاز العصبي عند الطفل وسرعة تميزه بشكل كبير وهذا يساهم بدوره في تشكيل جهاز عصبي وخلايا عصبية من أفضل ما يكون.