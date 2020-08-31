شاهد.. شاكيرا وبيكيه يقضيان إجازة عائلية مع أطفالهما فى المالديف

شاركت النجمة العالمية شاكيرا، مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، مع نجم فريق برشلونة الإسباني جيراد بيكيه، وهما يستمتعان في إجازتهما الصيفية على شواطئ المالدف.

وعلقت شاكيرا على الصور، "واحدة من أجمل الأماكن على وجه الأرض".

وكانت كشفت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، سر عدم زواجها من صديقها الإسبانى نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، خاصة أنهما يعيشان سويا، ولديهما طفلان، فإن شاكيرا تخاف من فكرة الزواج من بيكيه، حيث قالت خلال مقابلة تليفزيونية لها ببرنامج "60 دقيقة" "أخاف بصورة فظيعة من الزواج، لا أريد أن يرانى كزوجة، أفضل أن يرانى كحبيبته وعشيقته".

التقت شاكيرا وصديقها، نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، في عام 2011 أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذى ضم العديد من لاعبى كرة القدم المحترفين، ووقع الثنائى فى الحب بسرعة كبيرة وكانا معا منذ ذلك الحين. كما اورد موقع "اليوم السابع".

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وأوضحت شاكيرا: "لم أكن من عشاق كرة القدم، لذلك لم أكن أعرف من كان، لكن عندما شاهدت الفيديو، أعجبنى، حسنًا، هذا الشخص لطيف، ثم قرر شخص ما ترتيب مقابلة لنا لتقديمنا لبعضنا البعض".

وقالت شاكيرا :"لكى أخبركم بالحقيقة"، أخاف كثير من الزواج، لا أريده أن يرانى كزوجة".

وعلى الرغم من حقيقة أنهما كانا معًا، ولديهما ولدين، وعلاقة بها الكثير من الالتزام الواضح، إلا أن شاكيرا ترفض رفضًا قاطعًا الزواج من بيكيه.

والجدير بالذكر أن شاكيرا تبلغ من العمر 34 عاماً، ويصغرها صديقها بيكيه بـ 10 أعوام ، البالغ من العمر 32 عاماً.