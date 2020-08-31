تراند اليوم : شاهد: تسريب فضيحة الفنانة السورية انجي خوري تشعل مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو وصور، للفنانة السورية أنجي خوري خادشه للحياء بعد سرقة هاتفها وتسريبها من قبل حسابات ونشرها على حسابها.

وقالت الفنانة السوري خوري عبر حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" خلال بث مباشر، إنها تعرض للخطف والسرقة من قبل مجهولين لمحت من خلال حديثها انها تعرفهم ولكن قررت أن لا تذكر أسماهم مقابل أن يرجعوا مقتنياتها وهاتفها.

وأثار بكاء الفنان خوري تعاطف كبير بين محبي ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد قيام السلطات اللبنانية بترحيلها الى دبي من ثما انتقلت الى دولتها سوريا لتمكث هناك.

وأوضحت وسائل إعلام فنية، أن السلطات الامارتية قامت بترحيل الفنان السورية أنجي خوري بسبب قيامها بالحث على الفسق والفجور في أحد الفنادق في الامارات العربية المتحدة وهذا يتنقى مع عادات وتقاليد المجتمع الاماراتي.

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وكانت الفنان السورية خوري قد تعرضت للاختطاف في سوريا من قبل أشخاص تابعين للفنان اللبنانية قمر، وجرت محاولة لاغتصابها واعتدى عليها بالضرب لأنّها سبق وهاجمت قمر، وأنّه أثناء احتجازها كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف، متهمة إياها وطليقها الفنان آدم باختطافها.

الجدر بالذكر أن الفنانة السورية أنجي خوري انتقلت للعيش في لبنان بعد قيام الحرب السورية الاهلية، وهي سورية من حلب تبلغ من العمر25 عام، تخطي بشعبية واسعة في الوطن العربي بعد قيامها بتمثل العديد من المسلسلات.