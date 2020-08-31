أبو هشيمة يرد على"الضجة" بشأن سعر سيارة ياسمين صبري

انتقد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هديته لزوجته الفنانة ياسمين صبري.

ورد على ذلك بتصريحات صحفية نقلها موقع "القاهرة 24"، يوم أمس الأحد، أنه "بالفعل قام بشراء سيارة رولز رويس، وسدد ما عليها من ضرائب ورسوم".

ونفى رجل الأعمال المصري، "وجود أي مغالاة أو تهاون في رسوم الجمارك الخاصة بالسيارة أو تقديرها. مؤكدا "هذا حق الدولة".

وأشار أبو هشيمة إلى، أن ما تم تناوله من أرقام وأخبار في هذا الشأن على منصات التواصل الاجتماعي "مغلوطة وغير صحيحة". موضحا أن "الصور المتداولة للسيارة غير صحيحة على الإطلاق".

وأثارت سيارة "رولز رويس" الفاخرة التي تلقتها الفنانة ياسمين صبري هدية من زوجها، رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، جدل واسعا خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هيئة الجمارك المصرية تهاونت في رسوم إدخال السيارة إلى مصر.

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وردا على الشائعات المتداولة، ذكرت الإدارة العامة للجمارك المصرية في بيان لها، أمس الأحد، أن السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، ولكن بعد سداد إجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركي: 3717137,20 جنيه، ورسم تنمية 8.5٪، بقيمة 519651.21 جنيه، 30٪ ضريبة جدول + 14٪ قيمة مضافة 3197200,63 جنيه، ورسوم إضافية 285,20 جنيه.

وأضافت الإدارة العامة للجمارك أنه تم تقديم شهادة يورو 1 رقم 353199 موضح المنشأ Ec اتحاد أوروبي، بغرض تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، وتم تطبيق الاتفاقية بمعرفة موظف الاتفاقيات، وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل، ومبلغ الإعفاء يعادل 8314421 جنيه. كما أرد موقع "سبوتنيك بالعربية".

كما أوضحت أنه تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2020 باسم "ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري"، ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركة "رولز رويس داون"، موديل عام 2020، السعة اللترية 5600 (12) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص، وتم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيه، كما تم وضع البند الجمركي 8703249090.

والجدير بالذكر أن الفنانة صبري تزوجت من رجل الأعمال في أبريل الماضي.