تراند اليوم : اختراق مذهل يكشف عن نظام مائي على المريخ!

وكالات - الخليج 365

أكدت دراسة علمية حديثة، أن أول دليل جيولوجي على وجود نظام من البحيرات القديمة المترابطة تحت سطح المريخ، مع احتمال احتواء 5 بحيرات على معادن ضرورية للحياة.

وكشفت الدراسة، أن المريخ استقطب في بدايات تشكله نظاما مائيا تحت السطح على مستوى الكوكب، وذلك بفضل بيانات المركبة الفضائية الأوروبية (Mars Express)

وقال المعد الرئيس، فرانشيسكو ساليس: "كان المريخ القديم عالما مائيا، ولكن مع تغير مناخ الكوكب الأحمر، استقرت المياه تحت السطح لتشكل أحواضا ومياها جوفية. لقد تتبعنا هذه المياه في دراستنا، ووجدنا أول دليل جيولوجي على نظام المياه الجوفية على سطح المريخ".

وقام العلماء بفحص 24 حفرة عميقة في نصف الكرة الشمالي للمريخ، والتي وصل عمقها إلى 4 آلاف متر تحت "مستوى سطح البحر المريخي". وعُثر على صفائح تحتوي على ميزات لا يمكن إنشاؤها إلا عن طريق المياه، مثل الوديان وقنوات جدران الفوهات، كما يُعتقد أن الدلتا المظلمة تكونت من مستويات المياه المرتفعة والمنخفضة.

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وقال المعد المشارك، جيان غابرييل أوري: "هذه البحيرات كانت موجودة منذ نحو 3.5 مليار سنة"، موضحا أن البحيرات تحت السطح قد تكون مرتبطة بالمحيط الذي يُعتقد أنه كان موجودا قبل 4 مليارات سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الباحثين كانوا متحمسين لاكتشاف المعادن في 5 بحيرات، بما في ذلك الطين والكربونات. كما تضيف الدراسة مزيدا من الوزن إلى النظرية القائلة إن المريخ كان موطنا للحياة في إحدى المراحل.

المصدر: RT