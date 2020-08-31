تراند اليوم : تفسير الأحلام _ ما هو تفسير حلمت اني مريضه

حلمت اني مرض من اكثر الاحلام التي ترودنا في مناماتنا لهذا يبحث الكثير عن تفسير هذا الحلم وعن ما يكون من افكار وتفسيرات وراء حلم اني مريض وسوف تكون التفسيرات الموجودة في هذا الموضوع لأكبر المفسرين المسلمين مثل ابن سرين وغيره وسيكون في هذا الجمهور شرح مفصل لجميع الوضعيات في الحلم من مريض او يشعر بالمرض او تم شفائه او غيرها من الوضعيات التي يمكن ان تكون في حلم الشخص النائم والتي يمكن ان تكون تحت عنوان حلمت اني مريض

حلمت اني مريضه

ولكن فبل الخوض في تفسير الاحلام اريد ان اقول ان يمكن للإنسان ان يري في احلامه اضغاث احلام ويمكن التخلص منها بالصلاة والوضوء قبل النوم وترتيل اذكار المساء والقران قبل النوم. وتفسير الاحلام موجود وعلمي ونستدل بهذا على قصة يوسف عليه السلام عنما كان في السجن وفسر حلم صاحبيه الذي يسقي احدهم ربه خمر والثاني يري ان الطير تأكل من راسه وعنما فسر حلم الملك عنما كان يرى في المنام انه يري سبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقرات سمان وسبع سنبلات واخري يابسات قال تعالى (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (4*3) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (*44) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (*45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (*46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (*47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (*48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (*49) صدق الله العظيم

تفسير حلم اني مريض

وبعد ان عرفنا بشرعية تفسير الاحلام سوف نفسر حلم اني مريض ليتمكن الجميع من التعرف على هذا التفسير وسيكون التفسير لكبار مفسري الاحلام في السلام وتفسير هذا الحلم يرج الي ان الانسان الذي يري في المنام انه مريض يكون عنده فساد في الدين ويجب ان يراجع نفسه وحساباته ويجب ان يعود الي الله سبحانه وتعالي ويقول المفسرون ان المريض اذا راي نفسه صحيح في المنام فهو موته اي يكون لاقى حتفه الي ان يكلم الناس ويحاورهم ومن راي في المنام انه مريض بالسرطان يكون هذا الحلم غير محمود عليه ويجب ان يراجع خصوماته مع البشر وانه سوف يهزم في هذه الخصامات.

وكذلك من يرى ان راسه او جبينه يؤلمه يكون علامة للإفلاس ومن كان في المنام يري انه يدوي شخص فإنها علامة صلاح ومن راي انه اذنه توجعه يكون شخص يتحدث فيه بسوء. هذه اغلب تفسيرات حلم اني مريض اقدمها لكم لكي يستفيد الجميع من التفسيرات الموجودة في هذا الجمهور وان يحاولوا تغير ما بهم حتي يغير الله حالهم الي الاحسن والافضل

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