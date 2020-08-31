تراند اليوم : تفسير الأحلام _ تفسير حلم الحرامي

الكثير منا يتعرض للحلم وهو امر طبيعي وتختلف الاحلام من شخص لاخر ومن موقف لموقف فكل حلم لديه تفسيراته الخاصة والتي نذكرها عبر كثير من الازمنة وهناك الكثير من البرامج التلفزيونية التي تقدم برامج تفسير الاحلام وتختلف من شيخ لاخر او من مفسر لاخر وقد لاقت نسبة رواج ومشاهدة شعبية عالية فما تفسيرات حلم الحرامي في المنام فمن الممكن ان تكون الاحلام رسالة او انذار اليك فما مفاد ومضمون هذه الرسائل فكيف نعرض تفسير الرسالة التي يتضمنها الحلم وهنا سنكشف عن تفسير حلم الحرامي في المنام .

تفسير حلم الحرامي في المنام

تختلف الاحلام من شخص لاخر ومن رؤية الي رؤية فهنا نقدم لكم تفسير حلم الحرامي في المنام بكافة انواعه وهي :-

يفسر السارق بالمنام علي انه ملك الموت او قدوم طلب للزواج او قدوم مسافر وقيل ايضا انه مرض وعله .

وعند دخول السائق للبيت فانه التفسير يكون ان صاحب البيت ستاتي له انفراجه من مصدر غير معروف والقبض عليه دليل علي بعض المتاعب المالية .

ويفسر المفسرون انه اذا فات السارق لبيت وسرق منه النقود او الذهب فان هذا البيت سيشهد بعض التحسينات والترميمات ومن الممكن ايضا ان تتزوج فيه البنت الكبري او يتقدم لها عريس موصفا بالكرم والقوة والمال .

أما إذا دخل السارق بيت وسرق منه بعضا من الطعام فإن أهل البيت يجدون مصدرا هاما للرزق .

واذا سرق السارق ثيابك او حذائك في المنام فتلك علامة على وجود مشاكل صحية و بعض المتاعب النفسية .

إذا سرق السارق من جيبك توحي ان احد يغتابك ويريد لك الوقوع بالضرر .

السارق في المنام يدل على وجود شخص غير جدير بالثقة يحاول التقرب و التودد إليك.

رؤية المرأة المتزوجة للسارق في المنام يدل على بعض المشاكل الزوجية التي قد تؤدي إلى الانفصال أو الطلاق في حين رؤية العزباء للسارق في المنام تدل على لقاء قريب بشخص يرتبط بها بمعنى تتعلق به شديد التعلق ثم يعزف عنها و يتركها أما الحامل إذا ما رأت سارقا في حلمها فإنها تنجب ولدا يكون شديد الذكاء أو بنت لها خصال حسنة .