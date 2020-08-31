تراند اليوم : وفاة الفنان الأردني نبيل المشيني الشهير " أبو عواد"

عمان ( الأردن ) - الخليج 365

توفي، صباح اليوم السبت، الممثل الأردني نبيل المشيني، الشهير بـ "أبو عواد"، عن عمر يناهز 80 عاماً.

والممثل الأردني المشيني ترك بصمة في أذهان الجمهور العربي، من خلاله دوره في مسلسل "حارة أبو عواد"، الذي انتشر في ثمانينات القرن الماضي، إضافة إلى أدائه المميز في المسلسلات البدوية والتاريخية كـ "رأس غليص".

والمشيني من مواليد القدس عام 1939، وكان عضواً في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) عام 2003.

وأكد نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، نبأ وفاة المشيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "إيمانا بقضاء الله وقدره.. أنعى إليكم وفاة الفنان الكبير المرحوم نبيل المشينى أبو طارق، الذى وافتة المنية اليوم، وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية عبر عقود خلت، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وبين أن "المشيني" كان يعاني من بعض الأمراض الصحية مؤخراً وقد أجرى عملية قبل نحو شهر ونصف الشهر، لكن الوضع الصحي ازداد سوءاً.

ووصف المشيني بأنه "يشكل علامة فارقة ومتميزة على المستوى العربي..يقبل القسمة على كل الزملاء والزميلات بأخلاقه".

وتابع الخطيب "استطاع المشيني أن ينقل الفن الأردني محليا وخارجياً، وهو من المبدعين قلّ نظيره في الأعمال البدوية من ناحية العطاء والإبداع".