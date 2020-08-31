تراند اليوم : 55 مليون مشاهدة لحماقى على "اليوتيوب"

الخليج 365 /

استطاع النجم محمد حماقي، أن يحقق بألبومه الأخير "عمره ما يغيب"، أرقاماً قياسية في عام 2015، واكتسح سوق الغناء منذ طرحه في شهر أغسطس وأعتلى صدارة الألبومات في "فيرجين ميجا ستورز" لفترات طويلة.



حقق "عمره ما يغيب" الذي انتجته "نجوم ريكوردز" أكثر من 55 مليون مشاهدة على قناة محمد حماقي في 3 أشهر، وكان أعلى المطربين في الحصول على نسب مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، إضافة إلى تخطي أغنية "أنت حبيبي" لأكثر من مليون مستمع على تطبيق الموسيقى الشهير "أنغامي" والذي يستخدم في مصر والوطن العربي والعالم.



ويعد ألبوم "عمره ما يغيب" هو ثاني تعاون بين محمد حماقي و"نجوم ريكوردز"، وتم تصوير أغنية "أجمل يوم" علي طريقة الفيديو كليب في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصلت نسبة مشاهدته على الموقع لأكثر من 9 مليون مشاهدة.