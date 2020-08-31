تراند اليوم : سفرة مكونة من سلطة السلمون مع طاجن الفريك بالسى فود والحلويات بلح الشام

سلطة السالمون مع الجبنة الايدام (وصفة فريكو)

المقادير:

1 كوب جبنة ايدام فريكو

1 كوب جرجير بيبي

خس كابوتشا

1/4 كوب كايبر

1/2 كوب أنديف

200 جرام سالمون مدخن

بصل أحمر شرائح

الدريسنج

عصير ليمون

ملح وفلفل

زيت زيتون

الطريقة:

تخلط كل المكونات وتقدم.

طاجن الفريك بالسى فود

المقادير:

1/2 كيلو فريك

2 كابوريا

2 كاليمارى وسط حلقات

6 جمبرى وسط

2 فص ثوم صحيح

2 فص حبهان

2 عود كرفس مقطع

2 عود كرات مقطع

1 جزرة مقطعة

1 حزمة كزبرة خضراء مفرومة

1 حزمة شبت مفرومة

1 بصلة مفرومة

10 فصوص ثوم مفروم

للتزيين:

شرائح ليمون أضاليا

الطريقة:

اغسلى الفريك وصفيه.

أغلى الماء على النار وأضيفى له الحبهان والكرات والكرفس والجزر المقطع.

أضيفى الكابوريا والكاليمارى ثم الجمبرى حتى تمام السلق.

شوحى البصل المفروم فى الزيت على النار.

أضيفى الفريك وقلبى.

أضيفى القليل من الشبت والكزبرة المفرومين.

أضيفى شوربة السى فود للفريك واتركيه على النار حتى تمام النضج.

شوحى الثوم المفروم فى الزيت على النار.

أضيفى السى فود وقلبى.

اغرفى الفريك فى طبق التقديم.

رصى السى فود على الوجه.

زينى الطبق بأعواد الشبت وشرائح الليمون الأضاليا وقدميه.

بلح الشام

المقادير:

½1 كوب ماء

½1 كوب دقيق منخول

1/3 كوب زبدة على زيت نباتى

ذرة ملح

1 ملعقة صغيرة سكر

5 بيضات

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

زيت للقلى

للتزيين:

فستق مطحون

كريم شانتيه بودرة

كريمة لبانى

كريز أحمر

الشربات:

1 كوب سكر

2 كوب ماء

عصير ليمونة

1 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

رشة فانيليا

الطريقة:

إخلطى الماء والزيت والزبدة على النار

عند الغليان أضيفى الدقيق وقلبى

أضيفى البيض عندما تبرد العجينة قليلاً

أضيفى الفانيليا والملح والسكر والبيكنج باودر

ضعى الخليط فى كيس حلوانى وقطعيه

قلبى بلح الشام فى الزيت

للشربات: أضيفى السكر للماء وقلبى على النار

عند الغليان أضيفى عصير الليمون والفانيليا وعسل الجلوكوز

ضعى بلح الشام فى الشربات البارد

إحشى بلح الشام بالكريم شانتى المخفوق بالكريمة اللبانى

رشى على الوجة الفستق المطحون وزينيه بحبات الكريز الأحمر

عصير كيوي بالافوكادو

المقادير:

افوكادو

كيوي

عسل ابيض

لبن

كريمة

الطريقة:

في الخلاط اخلطي كل المكونات وقدميه باردة

السحور:

ساندوتش مقلى بالفاهيتا

المقادير:

كوب دقيق

2 بيضة

كوب زبادى

رشة ملح

رشة فلفل أسود ناعم

1 ملعقة صغيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/2 كوب زيت

زيت للقلى

الحشو :

1/2 كيلو صدور دجاج فيليه رفيعة بدون جلد وعظم

1/2 كوب جبنة موتزاريلا

2 ملعقة كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة كاتشاب

فلفل ألوان برنواز

زبدة - زيت

1 ملعقة صغيرة كارى

1 ملعقة صغيرة بودرة بصل

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1/2 ملعقة صغيرة زعتر جاف

1 ملعقة كبيرة زبادى

1 ملعقة كبيرة مايونيز

1 ملعقة كبيرة مستردة عادية

عصير ليمونة

ملح – فلفل أسود

الطريقة:

إخلطى مقادير العجينة

الحشو : تبلى الدجاج بالملح والفلفل الأسود والزعتر الجاف والكارى والمستردة والمايونيز وعصير الليمون والزبادى وبودرة الثوم وبودرة البصل

شوحى الدجاج فى الزبدة والزيت على النار

شوحى فى نفس الطاسة الفلفل الألوان

أضيفى قطع الدجاج المشوح للفلفل الألوان

أفردى العجين بالنشابة فى شكل دوائر ورشيها بالدقيق

أضيفى حشوة الدجاج مع الجبنة الموتزاريلا وإغلقيه على شكل نصف دائرة

إقلى الساندوتش فى الزيت الغزير وقدميه وزينيه بقطع الفلفل الألوان والشبت والطماطم الشيرى.