تراند اليوم : 40 ألف جنيه تعويض لعمرو دياب من ممدوح موسى

الخليج 365 /

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا في صالح الفنان المصري عمرو دياب في قضية نزاعه مع الإعلامي ممدوح موسى.

وقضت دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري بتغريم المذيع ممدوح موسى بمبلغ 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإذاعة لقطات في برنامجه «المفاجأة» عن حياة عمرو دياب الشخصية، دون الحصول على إذن منه.

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كما قضت المحكمة أيضا بتعويض مدني لصالح عمرو دياب مؤقت وقدره 30 ألف جنيه وواحد، وهو ما يتيح لعمرو دياب ومحاميه أن يرفعا دعوى قضائية أخرى، يطالبان فيها بتعويض مادي أكبر.

يُذكر أن عمرو دياب أقام دعوى قضائية أمام هيئة مفوضي الدولة لوقف بث قناة MBC مصر، بسبب عرضها لبرنامج «المفاجأة» دون إذنه.

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