تراند اليوم : لا تنرك هذه الأطعمة الصحية أبداً

بعد سنوات من تصنيف الطعام وقياس كميات الفيتامينات والمعادن والمغذيات الطبيعية والفوائد الصحية، أصبح العلماء وخبراء التغذية على دراية تامة بأنواع الطعام الصحي الذي يجب استخدامه في نظامنا الغذائي.

ننشر لكم قائمة تحتوي على أفضل 9 أطعمة صحية، بحسب احتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. وتضم القائمة، بحسب الترجمة من بوابة "العين":

أولًا: السبانخ

من أفضل الأكلات الصحية الغنية بالمغذيات، ومن الممكن أن تحصل عليه طازجًا أو مجمدًا أو معلبًا، ويمنحك طاقة للجسم، ولا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وهو غني جدًّا بفيتامين "A" وفيتامين "K".

ثانيًا: الكرز البرّيّ

يستخدم بكثرة في المطبخ الصيني، وأفضل أنواعه هو الكرز البري المجفف، وهو مناسب كوجبة خفيفة أثناء النهار؛ لأنه يحتوي على الطاقة التي تشعرنا بالشبع بين الوجبات، ويحتوي على فيتاميني "A" و"C".

اقرأ أيضاً

ثالثًا: سمك السلمون

يُعد وجبة ممتازة سواء كان غير ناضج، مدخنًا أو مطبوخًا جيدًا، فهو يحتوي على أوميجا 3، ويزوِّد الجسم بالبروتين والدهون المفيدة، ويحتوي على العديد من أنواع الفيتامينات والمعادن منها فيتامينات "B12، D، B6"، والبوتاسيوم والفسفور والسيلينيوم والنياسين.

رابعًا: الأفوكادو

من أنواع الفاكهة المفيدة جدًّا، والتي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، على الرغم من أنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، ليست كباقي أنواع الفاكهة التي تكون نسبة الدهون فيها قليلة أو منعدمة؛ لأن 75% من الدهون الموجودة في الأفوكادو هي دهون مفيدة للجسم، وهو خالٍ من الكوليسترول والصوديوم.

Advertisements

خامسًا: البروكلي

من الأكلات الصحية الممتازة كطبق جانبي مع الوجبات الرئيسة، وأفضل طريقة للحصول على المواد المغذية والطعم الأفضل، أن يُطهى بالبخار، والألياف الموجودة في البروكلي تساعد في عملية الهضم، وهو أفضل مصدر للكالسيوم ويحتوي على الكثير من فيتامين "C".

سادسًا: اللوز

خيار ممتاز كوجبة جانبية؛ فهو غني جدًّا بالبروتين ويحمي من الإصابة بالنوبات القلبية، كما يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، ويحتوي على العديد من المغذيات الطبيعية مثل الحديد وفيتامين "B2".

سابعًا: الشمندر

على الرغم من صعوبة تحضيره وطبخه، إلا أن الشمندر مفيد جدًّا للجسم؛ فهو يحتوي على البورون الذي يشعرك بالطاقة، وهو مفيد جدًّا لصحة العقل، ويساعدك على التحكم بضغط الدم؛ لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

ثامنًا: البطاطا الحلوة

تعدّ وجبة رائعة للأطفال، تحتوي على الألياف الحيوية لعمل الجهاز الهضمي، وتحتوي على مضادات الأكسدة وكميات كبيرة من فيتامين "A".

وتقي البطاطا الحلوة من السكتات الدماغية، وتحافظ على نضارة البشرة، وتساعد على الاسترخاء.

تاسعًا: التوت الأحمر

يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، وكميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن.