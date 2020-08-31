تراند اليوم : فرنسا ترصد سلالة فيروسية “فتاكة” لإنفلونزا الطيور

الخليج 365/

رصدت فرنسا أول حالات إصابة بسلالة “إتش 5 إن 3” الضعيفة لإنفلونزا الطيور، والمزيد من الحالات من سلالة فيروسية فتاكة، في تفش للمرض في جنوب غرب البلاد.

وأكدت وزارة الزراعة الفرنسية في تقرير نشرته منظمة الصحة الحيوانية، أمس الأربعاء، أنه تم اكتشاف 3 حالات إصابة بالفيروس في 3 مزارع جنوب غرب البلاد، كما أن عدد حالات الإصابة بالسلالة الفتاكة لإنفلونزا الطيور ارتفع إلى 30 حالة.

تلا ذلك رصد حالات من السلالة الفيروسية “إتش 5 إن 2″، في مزرعة بها 8300 من طيور البط في منطقة جيرس، كما رصدت السلالة الفيروسية أيضا في مزرعة بها أكثر من 20 ألفا من الديوك الرومية والبط في منطقة لانديس المجاورة.

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وتأتي أنباء هذا التفشي قبل تزايد الطلب على كبد الأوز “الفواجرا” خلال ذروة موسم العطلات والاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية، لكن المسؤولين يقللون من شأن هذه المخاطر، بينما بلغ حجم مبيعات “الفواجرا” الفرنسية نحو 2.1 مليار دولار على مستوى تجارة الجملة العام الماضي.

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يذكر أن عدة دول منها اليابان ومصر وهونج كونج منعت استيراد الطيور الفرنسية في أعقاب اكتشافات إصابات سابقة لهذه السلالات الفيروسية، وتعد طوكيو أكبر مستورد لها في العالم .