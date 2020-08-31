تراند اليوم : داوود عبد السيد: أخطاء أفلام «السبكي» مسئولية الدولة والجمهور

الخليج 365 /

قال المخرج داوود عبد السيد، إن عائلة السبكي بها منتجين «شطار» ويعرفون ما يحتاجه السوق وينفذوه، موضحًا أن الأخطاء في بعض الأفلام التي قدموها يتحمل مسؤوليتها الدولة التي سمحت بها من البداية والجمهور الذي شجعها.

وأضاف «عبد السيد» خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الثلاثاء، أن بعض أفلام «السبكي» جيدة وتحمل معانِ مطالبًا الدولة بدعم السينما والأعمال الجيدة.

وأعرب عن رفضه دخول الدولة في إنتاج الأعمال السينمائية، لتترك مسؤولية الإنتاج للقطاع الخاص وتقوم بدورها الأساسي بالدعم فقط، موضحًا أن الدولة بها جهاز دعم السينما لكنه غير فعال بالشكل المناسب.