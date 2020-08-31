تراند اليوم : كيف تقلل من كمية الدهون في نظامك الغذائي ؟

اليك نصائح عملية تساعدك على تقليل كميات الدهون في نظامك الغذائي، ومن بينها الدهون المشبعة.

ان تناول نظام غذائي يحتوي على دهون مشبعة بنسبة اكبر قد تزيد من مستوى الكولسترول في الدم، حيث ان تناول الاطعمة عالية الكولسترول تزيد من خطورة الاصابة بامراض القلب.

والدهون المشبعة هي نوع من الدهون الموجودة في الزبدة ولحم العجل والكعك والبسكويت وقطع اللحوم الدهنية والسجق واللحم المقدد والجبن والكريمة.لذا، ننصح بتناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة دهون اقل، ولاسيما الدهون المشبعة.

وتوصي التوجيهات الصحية بالمملكة المتحدة بالاتي:

يجب على الرجل العادي ان لا يتناول ما لا يزيد عن 30 جم من الدهون المشبعة يوميا.

ويجب على المراة متوسطة الوزن ان لا تتناول ما لا يزيد عن 20جم من الدهون المشبعة يوميا.

يمكن ان تساعدك هذه الارقام عند التسوق.

وعندما تقرا بطاقات العناصر الغذائية، يمكن ان ترى كم من السهل تناول الكثير من الدهون.

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يمكن ان تعرف المزيد حول الدهون، من بينها الانواع المختلفة من الدهون وتاثيرها على صحتنا من خلال: حقائق حول الدهون.

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نصائح لتناول كميات قليلة من الدهون

قد تساعدك هذه النصائح على التقليل من مقدار الدهون الكلي في نظامك الغذائي:

قارن بين بطاقات العناصر الغذائية عندما تتسوق، حيث يمكنك من الحصول على اطعمة تحتوي على دهون اقل.

اطلب من الجزار في منطقك ان يحضر لك قطع اللحم غير الدهنية، او قارن بين بطاقات العناصر الغذائية الموجودة على اللحوم المعلبة.

ابحث عن اللحوم التي تحتوي على دهون اقل بشكل واضح.

اختر منتجات الالبان قليلة الدهون، مثل الحليب الذي يحتوي على 1% من الدهون، او الزبادي منخفض الدهون او الجبن قليلة الدهون.

الاطعمة المشوية او المحمصة او المسلوق او المطهو بالبخار بدلا من الطعام المقلي او المحمر.

تحكم في نسبة الزيد باستخدام معلقة الطعام او رشاش الزيت بدلا من صب الزيت مباشرة من الوعاء.

قم بازالة الدهون الظاهرة وقم بازالة جلد اللحوم قبل طهيها.

استخدم الشواية بدلا من مقلاة التحمير، ايا كان نوع اللحم المطهو.

ضع المزيد من الخضروات والبقوليات في اطعمة الكاسرول و اليخنات والكاري مع اضافة القليل من اللحم.

قم بازالة الدهون والزيوت من اطعمة الكاسرول واليخنات والكاري.

ولا تستخدم الزبد او الزيت عند صنع الشطائر: وقد لا تحتاج اليها اذا كنت تستخدم حشوة رطبة.

حاول ان تختار الاطعمة قليلة الدسم مثل زيت الزيتون او زيوت عباد الشمس (تحل عمليات التصنيع الجديدة المخاوف السابقة حول محتويات الدهون المتحولة).

تقليل الاطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة

اتبع هذه النصائح العملية حول الاطعمة الشائعة كي تساعدك في التقليل من الدهون المشبعة.