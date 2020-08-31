تراند اليوم : إليكِ طرق أنواع الحلويات في ذكرى المولد النبوي

كثير من الأمهات تصنع الحلوى في ذكرى المولد النبوي وكنوع من إحياء لهذه الذكر الشريفة.

لذا نقدم لكِ سيدتي طرق عمل أسهل أنواع الحلويات .

أولا "الملبن":

المكونات

- 2 كوب ونصف سكر.

- كوب ونصف ماء.

- 2 ملعقة جيلاتين.

- ملعقة صغيرة ماء ورد.

- نصف كوب نشا.

- بندق وفستق (اختياري).

- ألوان حسب الرغبة.

- رشة ملح ليمون.

- نشا للتقطيع.

طريقة التحضير:

- اخلطي السكر مع الماء على النار، ثم اضيفي الجيلاتين.

- قلبي الخليط جيداً، ثم اضيفي النشا، وقلبي حتى يثقل قوام الخليط.

- اضيفي اللون، ملح الليمون، وماء الورد، واخلطي مرة أخرى.

- افردي ورق مشمع، ورشي الصينية بالنشا، ثم ضعي بها الخليط واتركيه ليبرد.

- اضيفي النشا مرة أخرى، ثم قطعي الملبن لقطع حسب الرغبة.

ثانيا "الفولية، السمسمية، اللوزية، والفستقية":

المقادير :

- كوب سكر ناعم حبيبات.

- ملعقة كبيرة زبد.

- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

- ٢٠٠ جرام من أي نوع مكسرات مفضل.

- ملعقة عسل أبيض حسب الاحتياج.

الطريقة:

- ضعي السكر على نار هادئة حتى يتكرمل، ثم اضيفي الزبد وقلبي، ثم البيكنج صودا.

- ضعي نوع المكسرات المرغوب في الخليط، وقلبي جيداً على نار هادئة، ويمكن إضافة القليل من العسل حسب الاحتياج.

- افردي الخليط على ورقة زبدة، ثم اتركيه ليبرد، وقطعيه بالسكين أو باليد بشكل عشوائي .

Advertisements

ثالثا "الفوندام الملون" :

المكونات

- ٣ كوب سكر.

- كوب ونصف ماء.

- 2 ملعقة جيلاتين.

- ٣/٤ كوب نشا.

- ألوان حسب الرغبة.

- عصير نصف ليمونة.

- نشا للتقطيع.

طريقة التحضير:

- اخلطي السكر مع الماء على النار، ثم اضيفي الجيلاتين بعد إذابته في قليل من الماء.

- قلبي الخليط جيداً، ثم اضيفي النشا وقلبي حتى يثقل القوام.

- اضيفي الليمون والليمون، واخلطي مرة أخرى، واتركيه على نار هادئة لنصف ساعة.

- افردي ورق مشمع، ورشي الصينية بالنشا، ثم اضيفي الخليط واتركيه ليبرد، ثم قطعيه.

رابعا "حلوى جوز الهند":

المقادير:

- ٢ كوب جوز هند.

- كوب لبن مكثف.

- نصف كوب كريمة خفق.

- كوب شوكولاتة بيضاء مبشورة.

طريقة التحضير:

- ضعي الكريمة واللبن المكثف على النار حتى تغلي قليلاً.

- ضعي الشوكولاتة، ثم ارفعي الخليط عن النار، وقلبي حتى تذوب الشوكولاتة.

- اضيفي جوز الهند حتى تتكون عجينة سهلة التشكيل.

- اصنعي منها كرات، و اغمسيها في جوز الهند الجاف، أو افرديها وقطعيها، ثم اتركيها لتتجمد.