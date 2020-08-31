تراند اليوم : إليكِ طرق أنواع الحلويات في ذكرى المولد النبوي

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كثير من الأمهات تصنع الحلوى في ذكرى المولد النبوي وكنوع من إحياء لهذه الذكر الشريفة.
لذا نقدم لكِ سيدتي طرق عمل أسهل أنواع الحلويات .
أولا "الملبن":
المكونات
- 2 كوب ونصف سكر.
- كوب ونصف ماء.
- 2 ملعقة جيلاتين.
- ملعقة صغيرة ماء ورد.
- نصف كوب نشا.
- بندق وفستق (اختياري).
- ألوان حسب الرغبة.
- رشة ملح ليمون.
- نشا للتقطيع.
طريقة التحضير:
- اخلطي السكر مع الماء على النار، ثم اضيفي الجيلاتين.
- قلبي الخليط جيداً، ثم اضيفي النشا، وقلبي حتى يثقل قوام الخليط.
- اضيفي اللون، ملح الليمون، وماء الورد، واخلطي مرة أخرى.
- افردي ورق مشمع، ورشي الصينية بالنشا، ثم ضعي بها الخليط واتركيه ليبرد.
- اضيفي النشا مرة أخرى، ثم قطعي الملبن لقطع حسب الرغبة.
ثانيا "الفولية، السمسمية، اللوزية، والفستقية":
المقادير :
- كوب سكر ناعم حبيبات.
- ملعقة كبيرة زبد.
- ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ٢٠٠ جرام من أي نوع مكسرات مفضل.
- ملعقة عسل أبيض حسب الاحتياج.
الطريقة:
- ضعي السكر على نار هادئة حتى يتكرمل، ثم اضيفي الزبد وقلبي، ثم البيكنج صودا.
- ضعي نوع المكسرات المرغوب في الخليط، وقلبي جيداً على نار هادئة، ويمكن إضافة القليل من العسل حسب الاحتياج.
- افردي الخليط على ورقة زبدة، ثم اتركيه ليبرد، وقطعيه بالسكين أو باليد بشكل عشوائي .
ثالثا "الفوندام الملون" :
المكونات
- ٣ كوب سكر.
- كوب ونصف ماء.
- 2 ملعقة جيلاتين.
- ٣/٤ كوب نشا.
- ألوان حسب الرغبة.
- عصير نصف ليمونة.
- نشا للتقطيع.
طريقة التحضير:
- اخلطي السكر مع الماء على النار، ثم اضيفي الجيلاتين بعد إذابته في قليل من الماء.
- قلبي الخليط جيداً، ثم اضيفي النشا وقلبي حتى يثقل القوام.
- اضيفي الليمون والليمون، واخلطي مرة أخرى، واتركيه على نار هادئة لنصف ساعة.
- افردي ورق مشمع، ورشي الصينية بالنشا، ثم اضيفي الخليط واتركيه ليبرد، ثم قطعيه.
رابعا "حلوى جوز الهند":
المقادير:
- ٢ كوب جوز هند.
- كوب لبن مكثف.
- نصف كوب كريمة خفق.
- كوب شوكولاتة بيضاء مبشورة.
طريقة التحضير:
- ضعي الكريمة واللبن المكثف على النار حتى تغلي قليلاً.
- ضعي الشوكولاتة، ثم ارفعي الخليط عن النار، وقلبي حتى تذوب الشوكولاتة.
- اضيفي جوز الهند حتى تتكون عجينة سهلة التشكيل.
- اصنعي منها كرات، و اغمسيها في جوز الهند الجاف، أو افرديها وقطعيها، ثم اتركيها لتتجمد.