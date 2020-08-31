تراند اليوم : علماء: تناول 3 إلى 5 أكواب يومياً يقي من أمراض القلب

أوصى مجلس الصحة في هولندا -وهو هيئة علمية مستقلة- الأشخاص بتناول الشاي كأحد المشروبات الصحية التي تحافظ على الصحة، بحسب ما ذكرته صحيفة تلغراف البريطانية على موقعها الإلكتروني، وذلك بعدما أفادت أبحاث هولندية حديثة بأن تناول ما بين ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي يوميًا يجنب الأشخاص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

وقال المتحدث باسم مجلس الصحة في هولندا إيرت شوتين "لاحظنا من خلال الكتابات العلمية -في عشر السنوات الماضية- أن هناك دلائل واضحة على أن الشاي مشروب جيد للصحة".

وأضاف أن تناول من ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي الأسود في اليوم الواحد، يخفض مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية ومرض السكري، كما أنه يخفض ضغط الدم المرتفع.

وأشار تيم بوند -من مجلس الصحة في هولندا- إلى أنه بالإضافة للفوائد السابقة فإن تناول من ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي يوميا تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وكانت دراسة فرنسية أثبتت أن شرب الشاي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويجعل الأشخاص يتمتعون بحياة صحية أفضل.

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وقال معدو الدراسة "لو لديكم الاختيار بين شرب الشاي أو القهوة، فاشربوا الشاي، إذ إنه مهم لحياتنا، لأنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية للأشخاص العاديين، لذا نوصي بشرب الشاي بدلا من القهوة وحتى بدلا من أي شيء آخر".