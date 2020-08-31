تراند اليوم : أطعمة تحل محل القهوة في النشاط والحيوية

الكسل الصباحي وخمول ما بعد الظهر وتعب المساء أمور شائعة جداً خلال اليوم خاصة في فصل الشتاء فيلجأ الإنسان إلى تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تمده بالطاقة

- هُنا استعراض لأطعمة يمكن أن تساعد في درء التعب وتجعلك تشعر بيقظة وحيوية أكثر طوال يومك:

1. الشوفان:

تناول وعاء من دقيق الشوفان في الصباح قد يزيد مستويات الطاقة الخاصة بك لمدة ساعة.دقيق الشوفان يحتوي على الكربوهيدرات عالية الجودة التي يتم تخزينها في الجسم على شكل

جليكوجين

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الذي يوفر الوقود للدماغ والعضلات.يوفر الشوفان أيضا

الألياف

القابلة للذوبان، والتي تبطئ امتصاص الكربوهيدرات وتساعد على إبقاء مستويات السكر في الدم مستقرة.

2. الفطر:

سواء تناولته مع طبق من البيض أو داخل حساء، يعتبر الفطر مصدر كبير من فيتامينات تعزيز الطاقة، بما في ذلك

الريبوفلافين والنياسين

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وجميعها فيتامينات ضرورية لإنتاج الطاقة.على سبيل المثال، حمض البانتوثنيك يساعد على محاربة التعب اثناء اوقات التوتر من خلال دعم الغدد الكظرية، والريبوفلافين مهم في إنتاج الطاقة الهوائية، ويحمي مخازن الطاقة في الخلية من التلف.

3. الشاي:

على عكس القهوة يحتوي الشاي (الأسود والأبيض، الشاي الصيني الاسود، والأخضر) على

الحمض الأميني

ل-الثيانين (L-theanine)، الذي يمنح حالة من التيقظ.استخدم الحمض الأميني ل-الثيانين (L-theanine) بنجاح لعلاج القلق وتحسين التركيز والانتباه، ويمر الحمض الأميني ل-الثيانين (L-theanine) من خلال

حاجز الدم في الدماغ

في غضون 30 دقيقة.تظهر الأبحاث أن الحمض الأميني ل-الثيانين (L-theanine) يمكن أن تولد الإبداع وزيادة القدرة على تجاهل المشتتات خلال المهام المعقدة.

4. البيض:

البيض مصدر طاقة كبير، ويحتوي على الحديد، والزنك، والكثير من البروتين.تبين من استعراض الأبحاث التي أجريت مؤخرا أن

البروتين

لا يساعد فقط ببناء العضلات ولكنه يوفر الطاقة المستدامة كذلك.ستة غرامات من البروتين عالي الجودة في البيض يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.يحتوي البيض على الحمض الأميني لوسين (leucine) وهو جزء أساسي ومهم من عملية تخليق البروتين، وهو عامل في نمو العضلات والانتعاش.