تراند اليوم : «العدل» يربك حسابات «أمير كرارة» بعد اعتذاره نهائيًا عن «الطبال»

الخليج 365 /

اعتذر المخرج الشاب محمد جمال العدل، عن استكمال مسلسل «الطبال»، الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم بالاعتذار فيها عن المسلسل.

كان المخرج الشاب قد اعتذر أيضًا منذ أسابيع قليلة، ثم تراجع عن قراره وبالفعل عاد إلى فريق عمل المسلسل، لكنه من الواضح أنه لم يحدث انسجام بينه وبين بعض القائمين على العمل.

يذكر أن مسلسل «الطبال» بطولة «أمير كرارة، هيثم أحمد زكي، دنيا عبد العزيز»، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج دينا كريم، وفي انتظار مخرج بديل للمخرج محمد جمال العدل الذي وضع أسرة المسلسل في مأزق بعد انسحابه المفاجئ للمرة الثانية.