تراند اليوم : لماذا أكلت كيم كاردشيان "مشيمة" طفلها؟

الخليج 365 /

قالت النجمة الامريكية "كيم كاردشيان" إنها تناولت "مشيمة " ابنها، في تجربة مثيرة على أمل أن تتجنب خطر اكتئاب ما بعد الولادة، الذي تصاب به معظم السيدات.

وأكدت "كاردشيان" في تغريده عبر موقع "تويتر"، أنها تناولت "المشيمة " المجففة، وشعرت بالنشاط ولم تشعر بأي اكتئاب.

كما أنها نشرت صورة لوعاء زجاجي يحتوي على مشيمة مجففة ومكتوب عليه "كيم..مشيمتك مدهشة".

وأضافت أنها سمعت قصصا كثيرة عن نساء أكلن المشيمة بعد الولادة لتجنب الإصابة بالاكتئاب المصاحب لمرحلة ما بعد الولادة، فقررت التجربة لأنها لن تخسر شيئا على حد قولها.

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الجدير بالذكر أن كورتني كاردشيان "35عاما" شقيقة "كيم" قامت بأكل "مشيمة" ابنها الثالث، وقامت بتوثيق ذلك من خلال نشر عدة صور على "تويتر" و"إنستجرام"، ودشنت هاشتاجا على تويتر باسم "فوائد المشيمة".

ونشرت "كورتني" صورا لكبسولات صنعتها بنفسها من المشيمة المجففة وكتبت تحتها "هذه الكبسولات مفيدة للغاية.. أنا لا أمزح سوف أحزن كثيرا عندما تنتهي".

وكان بعض نجوم هوليوود، سبقوا "كورتني وشقيقتها كيم في تناول المشيمة منهن نجمة مسلسل رجال مجانين " جونيور جونز " ونجمة بلاي بوي "هولي ماديسون ".