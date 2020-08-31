تراند اليوم : لأول مرة إمرأة تتولى قيادة المتدربين العسكررين في أمريكا

لأول مرة يعين الجيش الأميركي للمرة امرأة تتولى قيادة المتدربين في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية العريقة، وستتولى الجنرال ديانا هولاند، وهي مقاتلة سابقة في العراق وافغانستان، منصبها كالقائدة السادسة والسبعين للمتدربين في كلية الضباط في سلاح البر الأميركي في يناير.

وستشرف على تدريب حوالى 4 آلاف متدرب في الكلية التي تأسست العام 1802 وتقع في ولاية نيويورك.

وقالت هولاند: "إنه لشرف لي أن أكون ضمن الفريق الذي يدرب قادة جيشنا".

ورحب وزير سلاح البر اريك فاننينغ بالقرار معتبراً أن "الخبرات العملانية والقيادية التي تتمتع بها ديانا ستضفي نظرة جديدة ومتنوعة على قيادة ويست بوينت".

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ولم يكن هذا المنصب محظوراً على النساء من قبل إلا أن التعيين أتى في وقت قررت فيه وزارة الدفاع فتح كل المناصب في الجيش الأميركي أمام النساء.

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وطلب وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر مطلع ديسمبر ألا تقتصر الوحدات القتالية في الجيش ومن بينها سلاح المشاة والقوات الخاصة، على الرجال.