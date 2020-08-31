تراند اليوم : دراسة: الأطفال الفقراء أكثر عرضة للسمنة من الأغنياء

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الخليج 365 /
كشفت دراسة نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأطفال الفقراء أكثر عرضة للسمنة ثلاث مرات من الأطفال الأثرياء.
وربطت الدراسة بين الفقر والسمنة، إذ أجرى الباحثون أبحاثهم باستخدام بيانات أكثر من 20 ألف عائلة في جميع أنحاء بريطانيا، وتم قياس أوزان أطفالهم في سن الخامسة والحادية عشرة.
وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض السكر وأمراض القلب والسرطان في وقت لاحق في الحياة، في الوقت الذي أظهرت النتائج وجود علاقة بين الفقر النسبي والبدانة في مرحلة الطفولة خاصة في سن الخامسة.
وفحص الباحثون العديد من جوانب البيئية والصحية المحيطة بالأطفال، مثل تدخين الأمهات خلال فترة الحمل، والرضاعة الطبيعية، وتناول الطفل الأطعمة الصلبة قبل سن الأربعة أشهر.
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