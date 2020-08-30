"تشادويك بوزمان" يحطم الرقم القياسي على تويتر بعد وفاته

حصدت التغريدة الأخيرة للمثل الراحل تشادويك بوزمان الملقب بالفهد الأسود، أعلى عدد من الإعجابات.

وأعلن موقع تويتر أن تغريده حساب الممثل تشادويك بوزمان الأخيرة، لاقت أعلى عدد من "الإعجاب" بتاريخ مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان قد أُعلن صباح أمس السبت، وفاة الممثل الأمريكي تشادويك بوزمان، الذي اشتهر بدور البطل الخارق في فيلم "الفهد الأسود"، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما أعلنت أسرته.

ورحل بوزمان، البالغ من العمر 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجليس، وعائلته بجانبه، دون أن يتحدث يوماً بشكل علني عن مرضه.

وكان الممثل تشادويك بوزمان بطل فيلم "بلاك بانثر"، قد توفي بعد صراع استمر 4 سنوات مع سرطان القولون، وفقا لبيان نشر الجمعة على حسابات بوزمان على "تويتر" و"فيسبوك".