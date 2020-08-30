110 ملايين مشاهدة.. فيديو كليب سيلينا غوميز و”بلاك بينك"

تصدر فيديو كليب ‘Ice Cream للنجمة العالمية سيلينا غوميز و “black pink”، موقع يوتيوب خلال 48 ساعة، حاصداً 110 ملايين مشاهدة.

وظهرت سيلينا، في بداية الكليب كبائعة “آيس كريم”، فيما ظهرت عضوات “black pink” وهن يلعبن ويمازحن بعضهن البعض في أجواء مبهجة ومرحة. كما اورد موقع "الإمارات نيوز".

وقد اتخذت النجمة العالمية، إجراءً قضائيًا ضد إحدى شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تحمل اسم “Clothes Forever — Styling Game”، برفع دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين دولار أمريكي بسبب استخدام صورتها واسمها دون الحصول على إذن منها.