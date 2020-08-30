تفسير حلم الإصابة بفيروس كورونا - لابن سيرين

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في كافة دول العالم، يبحث الكثير من المواطنين عن تفسير حلم الاصابة بفيروس كورونا المستجد في المنام لابن سيرين، حيث يختلف تفسير حلم الاصابة بفيروس كورونا لدى المفسرين وعلى حسب ظروف الحالم.

تفسير حلم الاصابة بفيروس كورونا لابن سيرين

يفسر بعض العلماء أن رؤية الشخص في المنام مريض بفيروس كورونا أو بمرض خبيث فهذا يشير لمزيد من الصحة وقد أكد الإمام ابن سيرين على هذا التفسير، وأشار أن عند رؤية أفراد حوله وهو يرقد مريض فهذا يشير إلى أنه يعيش في مكان به الكثير من النفاق والرياء ورؤيته مريض هذا المرض خارج بيته فهذا يعني الكثير من الحيرة والضيق وسوف ينجو من أسباب هذا الضيق.

تفسير حلم الاصابة بفيروس كورونا للرجل

1- رؤية الرجل أنه مريض بهذا الفيروس قد يشير لكثير من المتاعب وعدم الراحة ولكن إذا ارتفعت درجة حرارته بالحلم أو تقيأ فهذا يبشر بالفرج والراحة.

2- أما إذا رأي الرجل أحد والديه المتوفي مريض بهذا المرض فهذا يعني له المزيد من الخير ولابد من كسب ثواب لهم وصدقة جارية لهم.

3- وإن رأى الرجل أنه مصاب بفيروس كورونا أو أي مرض خطير وهو في العمل فهذا يبشر بمكانة متميزة بالعمل والمزيد من الرزق ومحبة الزملاء حوله والتخلص من الأعداء نهائيا.

تفسير حلم الاصابة بفيروس كورونا للعزباء

1- إذا رأت الفتاة العزباء أنها مريضة بفيروس كورونا أو أي مرض خبيث فهذا يعني لها الصحة والرزق في أحسن حال.

2- أما عند رؤيتها تمرض هذا الفيروس وجسدها ذات درجة حرارة مرتفعة فهذا يشير للخطوبة والارتباط عن قريب.

3- وإذا رأت نفسها مريضة وشفيت في الحلم فهذا قد يشير لفسخ الارتباط أو خلافات أسرية.

تفسير حلم الاصابة بفيروس كورونا للمرأة الحامل

1- رؤية الحامل أنها مصابة بهذا الفيروس فهو إشارة بالخير وولادة ميسرة وبدون متاعب.

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2- وإن رأت نفسها مريضة بهذا الفيروس ولكن بشكل بسيط وتتحرك وتخرج فهذا يشير إلى أنها سوف تنجب ذكرًا.

3- أما رؤيتها أنها مريضة بهذا الفيروس أو مرض خبيث أخر مع ارتفاع في درجة حرارتها فهذا إشارة لإنجاب بنت.

تفسير حلم الاصابة بفيروس كورونا للمتزوجة

1- إذا رأت المرأة المتزوجة أنها مصابة بفيروس كورونا فهذا يشير لتحسن علاقتها بزوجها وحل الكثير من المشكلات.

2- أما إن رأت زوجها مصاباً بهذا الفيروس أو بمرض خبيث فهذا يعني أنه سوف يكون أفضل معها وابتعاد أشخاص غير صالحين عنه.

3- أما رؤية طفلهما مصاباً وجسده درجة حرارته مرتفعة فهذا يعني أن الطفل يعاني من مشكلات نفسية ولابد من الاهتمام به.

تفسير حلم الاصابة بفيروس كورونا لشخص تحبه

1- إذا رأيت شخص تحبه في المنام مصاب بفيروس كورونا أو أي مرض خبيث فهذا يشير لصحته ومزيد من الخير والرزق.

2- وإذا كان راقدًا تماماً وحالته سيئة فهذا يعني تغير ظروفه للأفضل مادياً وإجتماعياً.

3- أما رؤيته مريض بهذا المرض في المستشفى فهذا يشير إلى تخلصه من الهموم والدين والمشكلات.

4- رؤية من تحب مريض بفيروس كورونا ويتحرك ويمشي فهذا يشير لوجود مشكلات ملازمة له يحتاج لحلها.

وفيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.