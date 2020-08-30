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شاهد.. فتاة تنجو بأعجوبة من أسد مفترس

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تعرضت مراهقة بريطانية لهجوم مروع من أسد جبلي أثناء محاولتها مساعدة رئيسها في الاعتناء بالأسود الخاصة به والموجودة في حديقة منزله الخلفية بعد أن طلب منها ذلك.

ونشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، مقطع فيديو يوضح لحظات انقضاض الأسد المرعب على الفتاة وسط محاولاتها المستمرة للتخلص منه والهرب بعيدًا، وفي النهاية تمكنت من الهرب ولكن بعد أن أُصيبت بالعديد من الخدوش والكدمات التي استدعت ذهابها للمستشفى لتلقي العناية الطبية.

وبعد انتشار الفيديو، التي نجت منه بأعجوبة، طالب العديد من السكان المحليين بمصادرة الحيوانات التي يملكها أوليفر وبالأخص الأسدين الأفريقيين تجنبًا لحدوث أي هجوم آخر. كما اورد موقع "إرم نيوز".

وصرح أوليفر في وقت سابق، أن لديه العديد من الحيوانات مثل القرود والكنغر، إضافة للأسدين روكي ورورا اللذين اشتراهما العام الماضي من جمهورية التشيك وهو يعامل هذه الحيوانات كأولاده.

يشار إلى أن الفيديو بث الرعب في قلوب السكان المحيطين، معلنين عن تخوفهم من هروب هذه الأسود وتعرض الأشخاص للهجوم خاصًة الأطفال الصغار.

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