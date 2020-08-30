تراند اليوم : شاهد: فضيحة الفنانة الجزائرية ايناس عبدلي تشعل مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الاعلام اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، مقاطع فيديو ومصور تحت مسمي فضيحة الفنانة الجزائرية ايناس عبدلي، مما أثار جدلا واسعا بين محبي الفنانة في الوطن العربي.

وأكدت وسائل إعلام فنية جزائرية، أن الصور ومقاطع الفيديو الذي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ملفقة وكاذبة ويجري عليها تعديلات من قبل برامج الصور والفيديو.

وقالت الممثلة إيناس عبدلي في تصريحات صحفية إن هناك فئة تستهدف شخصيتي منذ فترة وتقوم بنشر صور خادشه للحياء وينسبوها لي من خلال تعديلها على برنامج فوتوشوب، مطالبا الجمهور بعدم التعامل مع الحسابات الوهمية والابلاغ عنها.

ووفق تصريحاتها، فإنها ستقوم بتقديم شكوى رسمية لدي السلطات مكافحة الجرائم الالكترونية في الجزائر، مؤكدة انها خلال الفترة السابقة قامت بتقديم شكوى ضد العديد من الحسابات الذي قامت بنشر صور ومقاطع فيديو لها.

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وكانت الفنانة الجزائرية إيناس العبدلي من أكثر النجوم تأثير خلال الفترة السابقة، حيث لفتت الانظار على الفن الجزائري بالعديد من المواهب الخاصة الذي تمتلكها، فهي ألمع فنانة وتعبيراً عن مستقبل الفن الجزائري.

ونشر محبي ومتابعي الفنانة الجزائرية مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل تويتر عبروا فيها عن دعمهم لها ودعمهم لها في هذه المحنة غير المسبوقة التي تمر بها، مؤكدين ان كل انسان ناجح يتعرض لمضايقات من قبل العديد من الاشخاص.

الجدير بالذكر أن الفنانة الجزائرية نجحت في العديد من الاعمال الفنية في العديد من المسلسلات وتتميز بإطلالة ساحرة وجميلة وكسب قلوب الجمهور، وتخطي بشعبية واسعة في الوطن العربي.