تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط العراق 2018 رصافه الدور الأول نتائج الرصافه الاولى الثانية الثالثة الثالث متوسط برقم الإمتحاني

نتائج الثالث متوسط العراق 2018 رصافه الدور الأول نتائج الرصافه الاولى الثانية الثالثة الثالث متوسط برقم الإمتحاني، نتائج الثالث متوسط العراق 2018 الدور الأول برقم الإمتحاني، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية قبل قليل عن نتائج الثالث متوسط العراق الدور الأول وفي جميع المحافظات العراقية، ولفتت الوزارة في بيان لها صباح اليوم أن نتائج الثالث المتوسط باتت الأن متواجدة بجميع المحافظات العراقية في متناول جميع الطلاب، وذلك عبر موقع وزارة التربية العراقية.

وأشارت الوزارة الي انها انتهت من رصد كافة العلامات في كشوفات تابعة للوزارة، وانها أعلنت عن نتائج الثالث المتوسط صباح اليوم الإثنين، وفي جميع المحافظات العراقية، وتم رصد كشوفات الأسماء بنتائجهم علي المواقع المعتمدة لدي الوزارة وهي موقع ناجح، وموقع النجاح، وموقع السومرية، وموقع وزارة التعليم العراقية.

موقع وزارة التربية العارقية نتائج الثالث متوسط 2018 بجميع المحافظات العراقية

وبعد طول إنتظار تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط العراق 2018 الدور الأول برقم الإمتحاني الأن عبر موقعها الرسمي، وبعض من المواقع الإخبارية العراقية المعتمدة في نشر النتائج، وذلك للتسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن النتائج، حيث تعاني الوزارة في كل عام عند الإعلان عن النتائج بتدفق الكثير من الطلاب علي موقعها عبر الانترنت، ولهذا ستوزه هذا العام النتائج علي أكثر من موقع حتي تشتت الضغط عن موقعها، وليتمكن الجميع من الحصول علي النتائج، ويمكنكم الدخول الي موقع وزارة التربية العراقية من هنــــا.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2018 الدور الأول

أعلت وزارة التربية العراقية صباح اليوم الإثنين عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2018، كما وتم نشر أسماء الناجحين عبر موقع وزارة التربية العراقية، وبعض من المواقع الرسمية التابعة للوزارة، وهي موقع ناجح، وموقع النجاح، وموقع السومرية، كما ويمكنكم الدخول الي اي من المواقع التالية والاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الأول علي الفور، كما ويقدم لكم موقع مجلة الإخباري كافة روابط المواقع التي سيتم نشر النتائج عليها، ويمكنكم الدخول الي أي من المواقع التالية والإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في جميع المحافظات العراقية.