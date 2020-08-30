تراند اليوم : احذري : المشروباتا الغازية تهدد شهية طفلك

تعتبر المشروبات الغازية من أكثر المشروبات المفضلة لدى الأطفال رغم خطورتها الشديدة حيث تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والأحماض والكافيين التي تؤذي الطفل وتسبب له مشاكل صحية كما أنها تفقد شهية الطفل وتؤذي أسنانه الناشئة .

وتؤكد استشارية التغذية سارة شنكر على موقع baby center أن مثل هذه المشروبات تشعر طفلك بالامتلاء وتؤثر سلباً على شهيته تجاه وجباته والأطعمة المغذية التي يحتاجها.

وتضيف: "من المحتمل أن يصاب طفلك أيضاً بالإسهال لو تناول الكثير من هذه المشروبات دفعة واحدة. ولن تستطيع معدته التعامل مع هذه الحصة المرتفعة من السكر، كما أنه سيكتسب عادات غذائية سيئة وهو ينمو وقد يصاب بالسمنة".

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وتعتبر خبيرة التغذية الماء وحليب الثدي أو الحليب الاصطناعي هما أفضل المشروبات بالنسبة لطفلك حتى يبلغ عامه الأول. بعد ذلك، يمكنه الحصول على الحليب العادي كامل الدسم كمشروب رئيسي. يحتوي الحليب على فيتامينات ومعادن هامة، مثل الكالسيوم، وفيتامين ب2، وفيتامين ب12.

وأخيرا تنصحكِ سارة بعدم تقديم عصير الفاكهة لطفلك خاصة إذا كان يأكل الفاكهة والخضراوات. ولو رغبتي في تقديم العصير له للتنويع، تأكدي من تخفيف نسبة تركيزه بمزج حصة من العصير مقابل عشر حصص من الماء.

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